Депутата АдГ исключили из фракции после поездки в Санкт-Петербург

Депутата АдГ Роберта Риша исключили из фракции в Гамбурге за поездку в Санкт-Петербург. Об этом сообщил газете Welt глава ячейки Дирк Нокеманн.

«В среду фракция исключила 41-летнего политика из своих рядов. Кроме того, руководство регионального отделения партии инициировало процедуру его исключения также из партии», - говорится в публикации издания.

Гнев коллег вызвал факт участия Риша в конференции антиглобалистов «Паладины». Она прошла в Петербурге в июне 2025 года. Кроме того, депутатов АдГ не устроило, что Риш не согласовал свой вояж в Северную столицу, чем нарушил устав.

Сам политик пытался доказать, что ездил в Петербург по приглашению подруги, а на конференции оказался случайно. Он не стал отрицать факт своего выступления на мероприятии, объяснив, что его попросили сказать несколько слов о необходимости мира в Европе.