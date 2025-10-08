МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Депутата АдГ исключили из фракции после поездки в Санкт-Петербург

Политик пытался доказать, что визит носил частный характер.
Константин Денисов 2025-10-08 22:41:50
© Фото: Moritz Wolf, httpimagebroker.com#search, Globallookpress

Депутата АдГ Роберта Риша исключили из фракции в Гамбурге за поездку в Санкт-Петербург. Об этом сообщил газете Welt глава ячейки Дирк Нокеманн.

«В среду фракция исключила 41-летнего политика из своих рядов. Кроме того, руководство регионального отделения партии инициировало процедуру его исключения также из партии», - говорится в публикации издания.

Гнев коллег вызвал факт участия Риша в конференции антиглобалистов «Паладины». Она прошла в Петербурге в июне 2025 года. Кроме того, депутатов АдГ не устроило, что Риш не согласовал свой вояж в Северную столицу, чем нарушил устав.

Сам политик пытался доказать, что ездил в Петербург по приглашению подруги, а на конференции оказался случайно. Он не стал отрицать факт своего выступления на мероприятии, объяснив, что его попросили сказать несколько слов о необходимости мира в Европе.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Германия #Гамбург #конференция #АДГ #антиглобализм
