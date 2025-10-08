Российские паралимпийцы выступят на чемпионате мира в Каире с флагом и гимном

Российских паралимпийцев, которые выступят на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Египте, проводили в аэропорту Домодедово. В Каире спортсмены представят нашу страну под национальным флагом и гимном - впервые за долгое время.

Спокойно и очень скромно российские паралимпийцы проходят регистрацию в Домодедово. Атмосфера - самая рабочая.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу в этом году пройдет в Египте. Начнутся выступления уже 11 октября и продлятся неделю. Сами спортсмены признаются, выступление с национальным флагом и гимном придает сил, но вместе с тем кратно возрастает ответственность.

Наши пауэрлифтеры выступят под государственным флагом впервые за долгое время. Он, кстати, в аэропорту появился только один - и тот прямо перед выходом на посадку. Отчасти из-за суеверий - ничто не должно отвлекать.

«27 сентября состоялось заседание Генеральной ассамблея Международного паралимпийского комитета. Мы все это время очень серьезно работали с нашими коллегами, партнерами, другими национальными паралимпийскими комитетами, прежде всего, Латинской Америки, Азии, Африки», - рассказал о проделанной работе президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Радостную новость спортсмены узнали уже на сборах. Поверить было сложно. Хотя, признаются паралимпийцы, среди спортсменов атмосфера всегда оставалась дружеской.

«Я не видела, чтобы что то было со стороны спортсменов, иностранцев, какой-то негатив. Все воспринимали как бы с пониманием. Да, мы вас понимаем, мы вас поддерживаем, что вы должны принимать участие на соревнованиях. И я не чувствовала никакого негатива, ничего, все было прекрасно», - сказала чемпионка паралимпийских игр, серебряный призер паралимпийских игр, рекордсменка России, Европы и мира Тамара Подпальная.

Тамара Подпальная в спорте уже больше 20 лет. Было за это время разное. Но чувство, кода поднимаешься на верхнюю ступеньку пьедестала в полной тишине она не забудет никогда. Говорит, в этот момент чувствуешь себя сиротой. Теперь это изменится.

«Моральный подъем на высоте, я думаю, вот. Ну и физически, как могли, мы старались подойти к этому мероприятию, оно самое важное. В этом году старались подойти в оптимальной форме. Да, под нейтральным флагом мы ездили на Кубке мира. У нас есть и золотые медали, и призеры Кубка мира есть. Но так как мы в нейтрале ездили, хотелось бы, конечно, под своим флагом привезти побольше медалей», - рассказал заслуженный тренер России и наставник сборной страны Денис Лещев.

Часто тренер во время выступления волнуется даже больше спортсмена. Для таких моментов у профессионалов есть свои хитрости.

«Просто получается так, что тренер больше нервничает, чем я. Вот как бы приходится его приводить в чувство иногда, ну кулачком немножко», - сказала заслуженный мастер спорта Ирина Садовникова.

Теперь нужно не только победить эмоции, но и выдать максимум - чтобы весь мир услышал победный клич.