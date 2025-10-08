МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подмосковье прошла патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов»

В акции приняли участие курсанты военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, участники военно-патриотических клубов, ветераны Вооруженных сил, юнармейцы и волонтеры.
2025-10-08 18:58:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На территории городских округов Клин, Истра и Волоколамск Московской области состоялась 10-я ежегодная патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов». Об этом сообщило Министерство обороны РФ. В мероприятии приняли участие курсанты военных учебных заведений Минобороны, члены военно-патриотических клубов, ветераны Вооруженных сил, юнармейцы и волонтеры.

Стартовало мероприятие утром 6 октября у деревни Никольское Клинского городского округа. Маршрут пролегал по местам боев 16-й армии, принимавшей участие в обороне Москвы в 1941 году. В память о подвиге защитников столицы участники акции преодолели около 85 километров в экипировке. Курсанты шли по пересеченной и болотистой местности, организуя ночевку в полевых условиях.

Во время перехода участники отдавали воинские почести, возлагали венки и цветы к мемориалам и братским захоронениям, расположенным вдоль маршрута.

Завершился марш вечером 7 октября в селе Ярополец у мемориала «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается». Затем почтили память героев и возложили цветы к памятнику. Всем участникам акции вручили памятные нагрудные знаки.

Патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов» проводится ежегодно в память о подвиге личного состава Отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, отличившегося в боях под Москвой в 1941 году.

Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти, укрепление духовно-нравственных ценностей, популяризацию военно-прикладных видов спорта и развитие интереса к военной истории среди молодежи.

Ранее более 20 тысяч молодых россиян приняли участие во встречах с ветеранами СВО в рамках патриотической акции «Служу Отечеству».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#марш #патриотизм #кремлевские курсанты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 