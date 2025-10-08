В Подмосковье прошла патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов»

На территории городских округов Клин, Истра и Волоколамск Московской области состоялась 10-я ежегодная патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов». Об этом сообщило Министерство обороны РФ. В мероприятии приняли участие курсанты военных учебных заведений Минобороны, члены военно-патриотических клубов, ветераны Вооруженных сил, юнармейцы и волонтеры.

Стартовало мероприятие утром 6 октября у деревни Никольское Клинского городского округа. Маршрут пролегал по местам боев 16-й армии, принимавшей участие в обороне Москвы в 1941 году. В память о подвиге защитников столицы участники акции преодолели около 85 километров в экипировке. Курсанты шли по пересеченной и болотистой местности, организуя ночевку в полевых условиях.

Во время перехода участники отдавали воинские почести, возлагали венки и цветы к мемориалам и братским захоронениям, расположенным вдоль маршрута.

Завершился марш вечером 7 октября в селе Ярополец у мемориала «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается». Затем почтили память героев и возложили цветы к памятнику. Всем участникам акции вручили памятные нагрудные знаки.

Патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов» проводится ежегодно в память о подвиге личного состава Отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, отличившегося в боях под Москвой в 1941 году.

Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти, укрепление духовно-нравственных ценностей, популяризацию военно-прикладных видов спорта и развитие интереса к военной истории среди молодежи.

Ранее более 20 тысяч молодых россиян приняли участие во встречах с ветеранами СВО в рамках патриотической акции «Служу Отечеству».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.