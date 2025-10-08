ВС РФ сровняли с землей цех сборки беспилотников в районе Херсона

Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля, на котором зафиксирован ракетный удар по объекту. По данным ведомства, был поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Херсона.

Как уточняется, точность попадания и контроль уничтожения объекта обеспечивал расчет российского разведывательного беспилотного аппарата.

На опубликованных кадрах показана промышленная зона с корпусами. Один из них - вытянутое одноэтажное здание. Затем камера фиксирует момент удара - над зданием происходит яркая вспышка, после чего вспыхивает пламя и поднимается плотный столб дыма. Взрыв приходится на центральную часть крыши. Спустя несколько секунд дым разрастается, образуя плотное облако, которое закрывает почти весь корпус.

На кадрах видно, что после удара часть крыши обрушена, конструкция деформирована, а из проемов продолжает выходить дым. С высоты видно, что дымовой шлейф поднимается на десятки метров и тянется в сторону застройки. Камера удерживает объект до полного рассеивания дыма.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» скрытых позиций РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Средний Бурлук, что восточнее Чугуева.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.