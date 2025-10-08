МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Словакии исключили передачу военной помощи Киеву

Республика направит Украине первый при Фицо пакет помощи, он будет состоять из оборудования и техники нелетального назначения.
Дима Иванов 2025-10-08 01:48:45
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк отверг возможность поддержки военного характера Киеву в соответствии с договором с Украиной. Ранее Словакия согласилась отправить Киеву пакет помощи.

В понедельник министр обороны Украины Денис Шмыгаль объявил, что Киев надеется получить от Словакии пять единиц техники Božena для работ по разминированию. Шмыгаль пояснил, что словацкие власти безвозмездно передадут Киеву указанную технику, а также инженерные и строительные машины, оборудование для медицинской эвакуации.

Калиняк заявил журналистам, что в рамках данного договора категорически исключается любое вооружение или помощь военного плана, включая боеприпасы.

«Будем предоставлять только нелетальную и, следовательно, гуманитарную помощь», - цитирует его агентство TASR.

Он указал, что после формирования кабинета Роберта Фицо Словакия остановила поставки военной поддержки Украине из национальных запасов. Калиняк добавил, что эта линия поведения осталась прежней, а предоставление оборудования для разминирования предназначено для содействия мирным жителям.

Ранее словацкие власти объявили о намерении выделить Украине пакет военной помощи, который станет первым за время, пока Роберт Фицо возглавляет правительство. Политолог Евгений Семибратов в разговоре со «Звездой» предположил, что решение принято под влиянием из Белого дома. 

#Россия #в стране и мире #Украина #Роберт Фицо #словакия #военная помощь #СВО #роберт калиняк
