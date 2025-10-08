Из России за 9 месяцев выдворили 4,5 тысячи мигрантов с инфекциями

Свыше 4,5 тысячи иностранцев с опасными инфекционными заболеваниями были выдворены из России с начала 2025 года. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник.

Согласно появившейся информации, почти у 5 000 мигрантов из числа тех, кто пытался официально оформить свое пребывание в России, были обнаружены заболевания, представляющие опасность для окружающих.

«Выявили порядка 4,5 тысячи иностранных граждан, которые в Российской Федерации пытались оформить разрешительные документы и у которых были выявлены инфекционно опасные заболевания, представляющие опасность для окружающих», - заявил Дудник на пресс-конференции.

Более того, из страны также были выдворены более 1,6 тысячи человек, употреблявших наркотические вещества. Всего за девять месяцев, прошедших с начала года, страну по решению правоохранительных органов покинули свыше 15 тысяч человек.