Из России за 9 месяцев выдворили 4,5 тысячи мигрантов с инфекциями

Всего страну покинули более 15 тысяч иностранных граждан.
Тимур Юсупов 2025-10-08 14:32:19
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Свыше 4,5 тысячи иностранцев с опасными инфекционными заболеваниями были выдворены из России с начала 2025 года. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник.

Согласно появившейся информации, почти у 5 000 мигрантов из числа тех, кто пытался официально оформить свое пребывание в России, были обнаружены заболевания, представляющие опасность для окружающих.

«Выявили порядка 4,5 тысячи иностранных граждан, которые в Российской Федерации пытались оформить разрешительные документы и у которых были выявлены инфекционно опасные заболевания, представляющие опасность для окружающих», - заявил Дудник на пресс-конференции. 

Более того, из страны также были выдворены более 1,6 тысячи человек, употреблявших наркотические вещества. Всего за девять месяцев, прошедших с начала года, страну по решению правоохранительных органов покинули свыше 15 тысяч человек.

