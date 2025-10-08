МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Названы сроки восстановления электронных ПТС россиян после аннулирования

Автовладельцы по всей России пожаловались на неполадки в работе систем электронных паспортов.
Анна Касаткина 2025-10-08 12:10:39
© Фото: ТРК «Звезда»

Аннулированные электронные ПТС, которые россияне оформляли после 18 сентября, восстановятся в течение 24 часов. Об этом «Звезде» сообщили в службе поддержки систем электронных паспортов.

«Как такового сбоя в системе электронных паспортов не было. Документы были ошибочно поданы через системы межведомственного взаимодействия как заявления на внесение пустых сведений без уплаты таможенных платежей. Эти паспорта были технически аннулированы до поступления сведений», - пояснили нашему телеканалу.

Как ранее сообщили СМИ, 8 октября автовладельцы по всей России начали жаловаться на неполадки в работе систем электронных паспортов. Оформленные после 18 сентября документы внезапно аннулировались, кроме того, фиксировались сбои в определении геолокации, а часть пользователей просто не могли зайти на сайт. Из-за аннулирования электронных ПТС около 30 тысяч авто сейчас невозможно поставить на учет или провести другие регистрационные действия. 

