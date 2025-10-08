В Турции задержали несколько популярных артистов по делу о наркотиках

В Турции правоохранители задержали ряд популярных артистов в рамках расследования дела о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил телеканал Halk TV со ссылкой на источник.

«В рамках расследования, проведенного Бюро по расследованию контрабанды, наркотиков и экономических преступлений Главной прокуратуры Стамбула, были проведены операции против многих знаменитостей, подозреваемых в употреблении наркотиков», - говорится в материале.

Как сообщает телеканал, всего задержано 19 человек. Среди задержанных лиц в том числе певица Хадисе, блогерша Дилан Полат и ее муж Энгин Полат.

По словам собеседника телеканала, подозреваемых допросят, а также у них возьмут образцы крови.