МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Турции задержали несколько популярных артистов по делу о наркотиках

Правоохранители задержали в том числе певицу Хадисе, блогершу Дилан Полат и ее мужа Энгина Полата.
Глеб Владовский 2025-10-08 10:44:20
© Фото: Stringer, news.ru, Globallookpress

В Турции правоохранители задержали ряд популярных артистов в рамках расследования дела о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил телеканал Halk TV со ссылкой на источник.

«В рамках расследования, проведенного Бюро по расследованию контрабанды, наркотиков и экономических преступлений Главной прокуратуры Стамбула, были проведены операции против многих знаменитостей, подозреваемых в употреблении наркотиков», - говорится в материале.

Как сообщает телеканал, всего задержано 19 человек. Среди задержанных лиц в том числе певица Хадисе, блогерша Дилан Полат и ее муж Энгин Полат.

По словам собеседника телеканала, подозреваемых допросят, а также у них возьмут образцы крови.

#в стране и мире #наркотики #Турция #полиция #Задержание #знаменитости
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 