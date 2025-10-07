В России могут ввести новую модель «два ключа» по борьбе с бедностью

Глава Минтруда Антон Котяков предложил ввести в России новую модель по борьбе с бедностью. По словам чиновника, она сможет помочь тем людям, которые не сдаются перед лицом трудностей.

По словам министра, это называется принципом «двух ключей». Смысл системы заключается в том, что государство оказывает помощь нуждающимся, но сами граждане также должны прикладывать усилия для улучшения своего положения.

«А если человек не хочет и отказывается от помощи в трудоустройстве, потому что "мне не надо, я готов жить на детское пособие"? Тогда у нас есть все основания задать вопрос: а почему тогда в этом случае налогоплательщики, которые добросовестно трудятся, платят налоги, должны содержать человека, который не хочет и не прикладывает усилия к улучшению своей ситуации?» - заявил Котяков.

Тем не менее оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях россиянам планируется продолжать оказывать всю необходимую помощь. Так, например, инвалидам, тяжело больным, беременным, обучающимся или бедным родителям переживать не о чем - государство не собирается бросать их на произвол судьбы.