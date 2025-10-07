МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке вируса Коксаки в России

В ведомстве заявили, что ситуация в стране с энтеровирусными инфекциями стабильная.
Глеб Владовский 2025-10-07 09:40:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Данные о вспышках вируса Коксаки на территории России не являются достоверными. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории РФ не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский рассказал, как обезопасить себя от вируса Коксаки. По его словам, достаточно придерживаться простых правил личной гигиены: мыть руки, а также продукты - овощи и фрукты. Кроме гигиенических мер, он посоветовал с осторожностью выбирать маршруты для путешествий.

Напомним, вирус Коксаки чаще всего передается через пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Наибольший риск заражения у детей в возрасте до 10 лет.

#Россия #в стране и мире #роспотребнадзор #вирус коксаки #вспышки вируса
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 