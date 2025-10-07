Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке вируса Коксаки в России

Данные о вспышках вируса Коксаки на территории России не являются достоверными. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории РФ не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский рассказал, как обезопасить себя от вируса Коксаки. По его словам, достаточно придерживаться простых правил личной гигиены: мыть руки, а также продукты - овощи и фрукты. Кроме гигиенических мер, он посоветовал с осторожностью выбирать маршруты для путешествий.

Напомним, вирус Коксаки чаще всего передается через пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Наибольший риск заражения у детей в возрасте до 10 лет.