Трамп заявил о введении пошлин на импорт грузовиков

Ввозимые из других стран в США грузовые автомобили будут облагаться пошлинами в размере 25%.
Дарина Криц 2025-10-07 04:21:53
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп распорядился о введении 25-процентных пошлин на грузовые автомобили.

По его словам, мера коснется машин средней и большой грузоподъемности. Нововведения вступят в силу 1 ноября этого года. Об этом Трамп написал в своей социальной сети.

«С 1 ноября 2025 года все среднетоннажные и тяжелые грузовики, въезжающие в США из других стран, будут облагаться пошлиной в размере 25%. Благодарим вас за внимание к этому вопросу», - сообщил американский лидер в Truth Social.

Данная мера обусловлена мерами протекционизма - необходимостью защиты интересов американской автомобильной промышленности и сохранения рабочих мест, приводит слова Трампа aif.ru.

Как сообщалось 26 сентября, президент Соединенных Штатов уже предупреждал о пошлинах в отношении лекарственных средств и грузовых авто из-за рубежа. Все это направлено на защиту ведущих американских производителей тяжелых грузовиков «от недобросовестной внешней конкуренции». Тогда он говорил, что с 1 октября введет 25%-процентный тариф на все тяжелые грузовики.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #пошлины #грузовики #Импорт #грузовые автомобили
