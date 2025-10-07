МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Овечкин выйдет на лед за «Вашингтон» в первом матче нового сезона НХЛ

Овечкин указан среди 24 игроков, которые примут участие в матче нового регулярного чемпионата НХЛ.
Дарина Криц 2025-10-07 03:41:18
© Фото: Gerry Angus, Icon Sportswire via, Globallookpress

Российский хоккеист Александр Овечкин примет участие в первом матче нового сезона НХЛ (Национальной хоккейной лиги). Об этом стало известно из опубликованного пресс-службой хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» списка из 24 игроков.

Уточняется, что первый матч пройдет с «Бостон Брюинз», он состоится в четверг, 9 октября в 02.30 по московскому времени.

В середине сентября капитан «столичных» Александр Овечкин получил травму нижней части тела, но вскоре восстановился и в настоящее время полностью здоров.

Напомним, в этом году 40-летний российский хоккеист снискал мировую славу после того, как побил многолетний «вечный» рекорд Уэйна Гретцки - канадского спортсмена. Это произошло 6 апреля, когда Овечкин забросил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #Вашингтон Кэпиталз
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 