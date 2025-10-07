Овечкин выйдет на лед за «Вашингтон» в первом матче нового сезона НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин примет участие в первом матче нового сезона НХЛ (Национальной хоккейной лиги). Об этом стало известно из опубликованного пресс-службой хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» списка из 24 игроков.

Уточняется, что первый матч пройдет с «Бостон Брюинз», он состоится в четверг, 9 октября в 02.30 по московскому времени.

В середине сентября капитан «столичных» Александр Овечкин получил травму нижней части тела, но вскоре восстановился и в настоящее время полностью здоров.

Напомним, в этом году 40-летний российский хоккеист снискал мировую славу после того, как побил многолетний «вечный» рекорд Уэйна Гретцки - канадского спортсмена. Это произошло 6 апреля, когда Овечкин забросил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».