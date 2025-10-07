Экипаж Ми-35М сжег украинскую бронетехнику в зоне спецоперации

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в Министерстве обороны РФ.

Поражение было нанесено авиационными ракетами по ранее разведанным позициям противника. После запуска ракет экипаж провел противоракетный маневр, сбросил тепловые ловушки и благополучно вернулся на базу.

Ранее в Минобороны РФ показали, как расчет мобильной зенитной установки ЗУ-23-2 90-й сбил украинский ударный дрон на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.