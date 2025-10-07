МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия введет безвизовый режим с Саудовской Аравией и Малайзией

Также планируется расширять сотрудничество с Китаем в этом вопросе.
Константин Денисов 2025-10-07 19:34:31
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Globallookpress

Россия планирует ввести безвизовый режим с Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом говорится в материалах к стратегической сессии по развитию туризма в РФ.

«Планы и целевые показатели на будущее. Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», - говорится в тексте.

Напомним, что безвизовый режим с Китаем действует с 15 сентября 2025 года. Он был утвержден сроком на один год для российских туристов.

Согласно договору между странами, россияне имеют право находиться в Поднебесной по туристической визе до 30 дней. Срок соглашения рассчитан до 14 сентября 2026 года.

#Китай #в стране и мире #малайзия #Саудовская Аравия #визы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 