Россия введет безвизовый режим с Саудовской Аравией и Малайзией

Россия планирует ввести безвизовый режим с Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом говорится в материалах к стратегической сессии по развитию туризма в РФ.

«Планы и целевые показатели на будущее. Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», - говорится в тексте.

Напомним, что безвизовый режим с Китаем действует с 15 сентября 2025 года. Он был утвержден сроком на один год для российских туристов.

Согласно договору между странами, россияне имеют право находиться в Поднебесной по туристической визе до 30 дней. Срок соглашения рассчитан до 14 сентября 2026 года.