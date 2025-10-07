МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Верховный суд поддержал Козловского в деле о защите чести и достоинства

Решение нижестоящих судов в пользу актера осталось в силе.
Константин Денисов 2025-10-07 17:54:36
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Верховный суд РФ оставил в силе решение нижестоящих судов по иску главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина против актера Данилы Козловского. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд оставил решение без изменения», - уточнили в ведомстве.

Ранее Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить высказывания Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его информации, актер улетел в США и там делал соответствующие заявления.

Козловский возразил, что живет в России и продолжает служить в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Кроме того, актер отверг обвинения в заявлениях против российской армии.

Суд встал на сторону Козловского, потребовав от Бородина удалить порочащие его честь и достоинство сведения. Кроме того, Бородина обязали выплатить актеру символическую компенсацию в размере одного рубля.

#в стране и мире #ВС РФ #суд #Верховный суд РФ #данила козловский #виталий бородин
