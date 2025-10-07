Ушаков: у Путина не запланирован разговор с Трампом в день рождения

Президент России Владимир Путин не планирует разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом в свой день рождения. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Седьмого октября Путин отмечает 73-летие. Российского президента уже поздравили по телефону ряд мировых лидеров, среди которых Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Нарендра Моди, Ким Чен Ын и другие.

В частности, белорусский лидер пожелал Путину неиссякаемых сил и отметил его роль в укреплении суверенитета России. По мнению Лукашенко, именно поэтому большинство россиян безоговорочно доверяют Путину.

В свою очередь Пашинян отметил важность дальнейшего развития отношений между Россией и Арменией. По его словам, президент России вносит в него неоценимый вклад.