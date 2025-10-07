МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков: у Путина не запланирован разговор с Трампом в день рождения

Президента России уже поздравили ряд мировых лидеров.
Константин Денисов 2025-10-07 17:32:51
© Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин не планирует разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом в свой день рождения. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Седьмого октября Путин отмечает 73-летие. Российского президента уже поздравили по телефону ряд мировых лидеров, среди которых Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Нарендра Моди, Ким Чен Ын и другие.

В частности, белорусский лидер пожелал Путину неиссякаемых сил и отметил его роль в укреплении суверенитета России. По мнению Лукашенко, именно поэтому большинство россиян безоговорочно доверяют Путину.

В свою очередь Пашинян отметил важность дальнейшего развития отношений между Россией и Арменией. По его словам, президент России вносит в него неоценимый вклад.

#Дональд Трамп #Никол Пашинян #Владимир Путин #Александр Лукашенко #день рождения #Юрий Ушаков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 