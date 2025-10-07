В Пушкинском округе Подмосковья в ноябре откроется новый путепровод

В Пушкинском округе Подмосковья на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца появится новый путепровод. Движение по нему запустят в ноябре. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ярославка - одна их самых оживленных трасс. Мы встречались год назад и сейчас видим большую динамику, за что спасибо строителям», - цитирует 360.ru главу региона, который приехал на объект и пообщался с рабочими.

По словам Воробьева, реконструкция Ярославского шоссе была необходима из-за высокого потока машин, который достигает 220 тысяч в сутки. Губернатор Подмосковья также отметил важное значение этой дороги как для экономики региона, так и для всей страны. Он также заявил, что ситуация кардинально изменилась после всех работ, которые велись на этом участке на протяжении нескольких лет.

«Эти (оставшиеся. - Прим. ред.) 12 километров от Пушкино до ЦКАД как раз позволят расшить его, высвободить у людей огромное количество времени, которое они вынуждены проводить в пробках», - сказал он.

