Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Ижевске

Жертвами аварии стали водитель и три пешехода.
Константин Денисов 2025-10-07 16:26:50
© Фото: mchsUR, Telegram © Видео: sledcom_press, Telegram

Четыре человека погибли в результате ДТП с участием междугороднего автобуса и трех автомобилей в Ижевске. Об этом сообщает 360.ru.

Аварию спровоцировал 65-летний водитель легкового автомобиля, который проехал на красный и выехал на встречку. Он сбил трех женщин на пешеходном переходе и столкнулся с автобусом, следовавшим из Перми в Казань. В результате погибли виновник ДТП и сбитые им женщины-пешеходы.

Также в ДТП попали еще два автомобиля. Отмечается, что среди пассажиров автобуса никто не пострадал. Одного раненого пришлось доставать из машины с помощью спецсредств - его зажало в салоне.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб. Они выясняют все обстоятельства аварии. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

#в стране и мире #ижевск #ДТП #автобус
