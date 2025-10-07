МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Грузовик подожгли у места встречи Лекорню с однопартийцами в центре Парижа

Сообщается, что в этом же районе прогремел взрыв. Пострадавших нет.
Глеб Владовский 2025-10-07 14:22:52
© Фото: AntSpeaks, X © Видео: AntSpeaks, X

Неизвестные устроили поджог грузовика в центральной части Парижа. Об этом сообщила газета Parisien.

«В нескольких шагах от Матиньонского дворца загорелся грузовой автомобиль. По данным полиции, внутри находились баллоны с газом», - уточняется в материале.

Отмечается, что в этом районе некоторое время спустя раздался взрыв, причиной которого стали небольшие аэрозольные баллончики. Инцидент случился в ходе встречи подавшего в отставку премьера Франции Себастьяна Лекорню с коллегами-политиками из центрального блока.

Информации о пострадавших нет.

Ранее эксперты издания Politico допустили, что отставка Лекорню может обернуться для президента Франции Эмманюэля Макрона неспособностью управлять страной.

#в стране и мире #Франция #Париж #Себастьян Лекорню #поджог автомобиля
