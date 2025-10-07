Под Казанью водитель в последний момент выскочил из столкнувшегося с поездом грузовика

На железнодорожном переезде в Татарстане произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Как сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России, в результате происшествия жертв удалось избежать.

По имеющейся информации, инцидент произошел на 753-м километре Горьковской железной дороги неподалеку от станции Свияжск. Несмотря на то что железнодорожный переезд, на котором случилось столкновение, был оборудован светофором и шлагбаумом, грузовик марки «КамАЗ» на полном ходу протаранил все ограждения и застрял колесами в рельсах прямо на пути у несущегося состава.

Водитель успел выпрыгнуть из кабины прямо перед тем, как локомотив врезался в его автомобиль. Вагон получил серьезные повреждения, однако он был оперативно заменен, и вскоре поезд продолжил движение по маршруту.

В МСУТ СК РФ заявили о начавшейся после случившегося проверке по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.