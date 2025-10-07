МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Нобелевскую премию по физике присудили за достижения в квантовой механике

Премию присудили ученым Кларку, Деворе и Мартинису.
Глеб Владовский 2025-10-07 13:32:52
© Фото: Christine Olsson, Keystone Press Agency, Globallookpress

Нобелевскую премию по физике присудили за достижения в области квантовой механики. Информация появилась на официальном портале комитета.

Уточняется, что премию получили британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис.

«Нобелевская премия по физике 2025 года была присуждена Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи"», - говорится в заявлении комитета.

Как отметил в разговоре со «Звездой» директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ «МИСИС» Алексей Федоров, это открытие должно помочь в создании сверхпроводниковых квантовых электрических цепочек. Они являются одной из фундаментальных частей при создании квантовых компьютеров, которые развиваются во всем мире, в том числе и в России.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия по физиологии и медицине в этом году была присуждена американским исследователям Мэри Э. Брунков и Фреду Рамсделлу, а также японскому ученому Шимону Сакагучи за открытия в области периферической иммунной толерантности.

#квантовая физика #нобелевская премия #ученые #2025 год
