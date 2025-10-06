С Эвереста эвакуировали застрявших из-за непогоды туристов

Спасатели эвакуировали застрявших на Эвересте 350 туристов. Об этом сообщил телеканал CCTV.

Отмечается, что 350 человек достигли небольшого городка Кудан в автономном регионе Китая. С оставшимися более чем 200 туристами был установлен контакт.

Уточняется, что такой приток туристов связан с восьмидневным празднованием Дня национального праздника в Китае. Они планировали посетить долину Карма, которая ведет к восточному склону Эвереста - стене Каншунг.

Ранее сообщалось, что около 1 000 туристов застряли на горе из-за сильной снежной бури. Снегопад начался в пятницу, 3 октября, и продолжался всю субботу. Также приостановлены продажи билетов и доступ в природный парк «Эверест».