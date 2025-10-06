МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С Эвереста эвакуировали застрявших из-за непогоды туристов

С оставшимися на горе более чем 200 туристами спасатели установили связь.
Глеб Владовский 2025-10-06 08:08:31
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Спасатели эвакуировали застрявших на Эвересте 350 туристов. Об этом сообщил телеканал CCTV.

Отмечается, что 350 человек достигли небольшого городка Кудан в автономном регионе Китая. С оставшимися более чем 200 туристами был установлен контакт.

Уточняется, что такой приток туристов связан с восьмидневным празднованием Дня национального праздника в Китае. Они планировали посетить долину Карма, которая ведет к восточному склону Эвереста - стене Каншунг.

Ранее сообщалось, что около 1 000 туристов застряли на горе из-за сильной снежной бури. Снегопад начался в пятницу, 3 октября, и продолжался всю субботу. Также приостановлены продажи билетов и доступ в природный парк «Эверест».

#в стране и мире #Тибет #Туристы #эверест #эвакуация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 