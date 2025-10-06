МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WP: российские ракеты научились обходить системы ПВО Patriot

Сегодня ВСУ отражают лишь 6% российских ударов.
Тимур Юсупов 2025-10-06 07:30:43
© Фото: Michael Fisher, Global Look Press

Американские системы ПВО Patriot больше не способны защищать Украину от ударов российских ракет. Об этом пишет издание Washington Post.

Как стало известно, отечественные оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал» подверглись модернизации, что позволило им осуществлять быстрые маневры на конечном участке траектории, а затем круто пикировать на цель.

Эти изменения значительно усложнили перехват ракет ВС РФ американским зенитным комплексом Patriot - единственным имеющимся в распоряжении ВСУ ракетным комплексом, способным поражать «Искандеры» и «Кинжалы».

По сообщениям другого зарубежного СМИ, Financial Times, на сегодняшний день украинские ПВО отражают лишь 6% российских ударов по военным объектам киевского режима.

#в стране и мире #ВС РФ #Украина #Искандер-М #кинжал #ПPО Patriot
