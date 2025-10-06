Трамп рассказал, почему не спотыкается на лестницах, как Байден

Лидер США Дональд Трамп высмеял своего предшественника Джо Байдена за то, что тот во время своего президентского срока постоянно публично спотыкался и даже падал. По словам политика, сам он никогда не повторял ошибок своего предшественника.

«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я всегда говорю: "Спускайся с лестницы медленно и аккуратно". Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно», - похвастался американский президент на военном параде в штате Вирджиния.

Примечателен тот факт, что, хотя Трамп и заявил, что ему все равно следует оставаться осторожным, так как рано или поздно он, скорее всего, упадет, фактически лидер США слукавил прямо в лицо своим избирателям. Дело в том, что он не посчитал нужным упомянуть два неприятных инцидента, произошедших с ним летом этого года. Тогда американский президент дважды за день упал на трапе во время посадки в самолет. Первый раз в Бедминстере, а второй - в Морристауне.