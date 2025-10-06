МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп рассказал, почему не спотыкается на лестницах, как Байден

Американский президент похвастался своей неторопливостью и аккуратностью.
Тимур Юсупов 2025-10-06 06:41:17
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Лидер США Дональд Трамп высмеял своего предшественника Джо Байдена за то, что тот во время своего президентского срока постоянно публично спотыкался и даже падал. По словам политика, сам он никогда не повторял ошибок своего предшественника.

«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я всегда говорю: "Спускайся с лестницы медленно и аккуратно". Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно», - похвастался американский президент на военном параде в штате Вирджиния.

Примечателен тот факт, что, хотя Трамп и заявил, что ему все равно следует оставаться осторожным, так как рано или поздно он, скорее всего, упадет, фактически лидер США слукавил прямо в лицо своим избирателям. Дело в том, что он не посчитал нужным упомянуть два неприятных инцидента, произошедших с ним летом этого года. Тогда американский президент дважды за день упал на трапе во время посадки в самолет. Первый раз в Бедминстере, а второй - в Морристауне.

#в стране и мире #сша #Трамп #Джо Байден #президент США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 