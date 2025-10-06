МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Камчатке обнаружили группу пропавших туристов

Туристы вышли на связь и сообщили, что возвращаются домой.
Глеб Владовский 2025-10-06 06:35:18
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Globallookpress

На Камчатке обнаружили ранее пропавшую группу туристов. Об этом сообщил глава регионального ГУ МЧС России Сергей Лебедев.

«Группа "потеряшек" в районе "Аквариума" (урочище в Елизовском районе. - Прим. ред.) нашлась... Следуют домой. В помощи не нуждаются», - написал он в соцсетях.

Уточняется, что инцидент произошел 3 октября. Предполагалось, что незарегистрированная группа из шести туристов направилась в сторону урочища «Аквариум» на автомобиле и должна была вернуться в воскресенье. Однако она перестала выходить на связь.

Как уточнил Лебедев, туристы отправились к пункту назначения на моторных лодках. Кроме того, он допустил, что организатор тура мог перепутать дату возвращения.

Ранее в ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что в регионе единственную выжившую при восхождении туристку спустили к подножию Вилючинского вулкана. Женщину передали бригаде территориального центра медицины катастроф.

#Камчатский край #Камчатка #МЧС России #пропавшие туристы
