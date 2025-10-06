МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Во Владивостоке произошел крупный пожар на полигоне ТБО

Пожарные не смогли добраться до всех очагов возгорания, в связи с чем тушить огонь помогала техника оператора по вывозу мусора.
Дарина Криц 2025-10-06 06:05:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Во Владивостоке специалисты МЧС пытаются потушить пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Пожарно-спасательная служба зафиксировала там несколько очагов возгорания, один из которых на площади 10 квадратных метров был ликвидирован сразу.

Однако из-за невозможности проехать пожарные не смогли добраться до других очагов, и вскоре загорелся еще один участок. Его площадь была в 100 раз больше и составила порядка 1 000 квадратных метров.

«Из-за отсутствия проездов пожарные не смогли добраться до остальных очагов, поэтому для тушения привлекалась тяжелая техника экологического оператора. Второе сообщение о пожаре на полигоне поступило в 10:09 по местному времени», - сообщили ТАСС в пресс-службе приморского главка МЧС.

К ликвидации огня привлекли три единицы пожарной техники и 17 человек.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #Приморский край #Владивосток #приморье #полигон тбо
