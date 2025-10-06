МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
TVP World: Финляндия хочет ввести пошлины на все российские товары

Решение было принято после переговоров главы МИД страны с польским коллегой.
Константин Денисов 2025-10-06 22:46:48
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Финляндия планирует ввести пошлины на все товары из России. Об этом сообщает TVP World.

По информации издания, с соответствующим заявлением выступила глава МИД страны Элина Валтонен после переговоров со своим коллегой из Польши Радославом Сикорским. Он призвал финские власти продолжать противодействовать «теневому флоту» из России.

«После переговоров в Варшаве Валтонен заявила, что Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт», - говорится в публикации.

Ранее политолог, научный сотрудник БФУ им. И. Канта Михаил Кришталь рассказал «Звезде» о том, что резкий отток туристов из России сильно ударил по экономике Финляндии. По его словам, вместе с туристическим потоком из РФ пропал и инвестиционный.

Признал негативное влияние разрыва связей с Россией на финскую экономику и президент Финляндии Александр Стубб.

#Россия #в стране и мире #Польша #Финляндия #пошлины #радослав сикорский
