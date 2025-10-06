МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Красноярском крае привлекли охотников к поиску пропавшей в тайге семьи

Родители ушли в поход с пятилетней дочерью и перестали выходить на связь.
Константин Денисов 2025-10-06 17:55:15
© Фото: mchskrsk, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Масштабная спасательная операция продолжается в Красноярском крае. Там ищут супружескую пару, которая вместе с пятилетней дочерью пропала в тайге неделю назад.

При этом глава семьи хорошо ориентировался в лесу и горах, регулярно участвовал в сплавах и обладал туристическими навыками. А перед самим походом он интересовался у управляющего базой отдыха маршрутом к горам Мальвинка и Буратинка. Об этом рассказали близкие родственники и свидетели. Последний раз семью видели у подножия горы.

«Главная версия, что они попали в непогоду при заходе. И если они собирались идти по заявленному маршруту - это восемь километров до Буратинки - в 15 часов начался ливень, около 16.30 опустился густой туман. Он в горах выглядит не так, как в городе, где хоть что-то видно», - рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

Сейчас больше 350 человек обследуют лесные массивы - пешком и на квадроциклах. Запускают беспилотники. Из Москвы прилетели добровольцы поискового отряда. Задействованы самолет, вертолет и мотопараплан. С воздуха обследовали больше 100 квадратных километров.

Поиски осложняет непогода. Идет снег, температура минусовая. Кроме этого, в тайге обитают дикие звери. Поэтому к поискам привлекли охотников - для обеспечения безопасности волонтеров.

#в стране и мире #Красноярский край #поиски #происшествия #тайга
