В МВД опровергли информацию о дефектах в загранпаспортах россиян

В МВД опровергли информацию о наличии в загранпаспортах россиян дефектов, мешающих им выехать за рубеж. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Информация в СМИ о якобы выявлении технических дефектов в заграничных паспортах, которые послужили причиной для отказа гражданам Российской Федерации в пересечении государственной границы нашей страны, не соответствует действительности», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в течение 2025 года в ведомстве не было зарегистрировано ни одной жалобы граждан по этому поводу.

По ее словам, в публикациях СМИ указано, что одной из причин отказа во въезде являются особенности заполнения некоторых полей документа. Волк заверила, что это не может считаться технической ошибкой. Соответственно, отказ во въезде в этом случае неправомерен.

В то же время она попросила россиян внимательно проверять документ при его выдаче.

Ранее в РСТ специально для «Звезды» перечислили опасные для туристов дефекты загранпаспорта.