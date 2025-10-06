МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД опровергли информацию о дефектах в загранпаспортах россиян

В ведомстве отметили, что соответствующих жалоб от граждан не поступало.
Константин Денисов 2025-10-06 16:56:54
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В МВД опровергли информацию о наличии в загранпаспортах россиян дефектов, мешающих им выехать за рубеж. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Информация в СМИ о якобы выявлении технических дефектов в заграничных паспортах, которые послужили причиной для отказа гражданам Российской Федерации в пересечении государственной границы нашей страны, не соответствует действительности», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в течение 2025 года в ведомстве не было зарегистрировано ни одной жалобы граждан по этому поводу.

По ее словам, в публикациях СМИ указано, что одной из причин отказа во въезде являются особенности заполнения некоторых полей документа. Волк заверила, что это не может считаться технической ошибкой. Соответственно, отказ во въезде в этом случае неправомерен.

В то же время она попросила россиян внимательно проверять документ при его выдаче.

Ранее в РСТ специально для «Звезды» перечислили опасные для туристов дефекты загранпаспорта.

