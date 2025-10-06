«Полная ересь»: директор Кашпировского опроверг его госпитализацию

Директор советского и российского психотерапевта и телепата Анатолия Кашпировского прокомментировал «Звезде» новости о его госпитализации.

«Вообще полная ересь», - коротко отметил он.

Сообщения также опровергла и жена психотерапевта.

«Нет, это неправда. Анатолий Михайлович дома. Сегодня выйдет в прямой эфир», - сказала Гулизар Чалбашова.

Ранее в СМИ стала распространяться новость, что 86-летний телепат якобы попал в одну из столичных клиник из-за обострения онкологического заболевания. Сообщалось, что он должен был несколько недель проходить лечение. Однако, по словам супруги, в конце октября Кашпировский поедет с выступлениями в Варшаву.