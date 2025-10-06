МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Полная ересь»: директор Кашпировского опроверг его госпитализацию

Также жена известного психотерапевта сообщила, что Анатолий Кашпировский сейчас находится дома и сегодня планирует выйти в прямой эфир.
Игнат Далакян 2025-10-06 11:58:25
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Директор советского и российского психотерапевта и телепата Анатолия Кашпировского прокомментировал «Звезде» новости о его госпитализации.

«Вообще полная ересь», - коротко отметил он.

Сообщения также опровергла и жена психотерапевта.

«Нет, это неправда. Анатолий Михайлович дома. Сегодня выйдет в прямой эфир», - сказала Гулизар Чалбашова.

Ранее в СМИ стала распространяться новость, что 86-летний телепат якобы попал в одну из столичных клиник из-за обострения онкологического заболевания. Сообщалось, что он должен был несколько недель проходить лечение. Однако, по словам супруги, в конце октября Кашпировский поедет с выступлениями в Варшаву.

#госпитализация #наш эксклюзив #опровержение #анатолий кашпировский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 