Волонтеры с «Флотилии стойкости» объявили голодовку в тюрьмах Израиля

Среди них граждане свыше 15 государств мира.
Тимур Юсупов 2025-10-06 10:59:16
© Фото: IMAGO, h.berbar, Global Look Press

Сорок два человека из числа задержанных Израилем волонтеров с кораблей гуманитарной «Флотилии стойкости» объявили голодовку, чтобы выразить свой протест действиям властей страны. Как сообщается в официальном заявлении представителей флотилии, находящиеся в местных тюрьмах активисты один за другим стали добровольно отказываться от еды, аргументируя это тем, что из-за действий Израиля мирные палестинцы годами страдают от голода.

По имеющейся информации, среди объявивших голодовку - граждане США, Британии, Греции, Франции, Испании, Бразилии, Турции, Австрии, Катара, Бельгии, Финляндии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Австралии. Все они находились на борту судов, перехваченных в четверг 2 октября ВМС Израиля по пути в сектор Газа.

Корабли с гуманитарным грузом и активистами были перенаправлены в израильский порт Ашдод, откуда активистов планируют экстрадировать в их родные страны. Во «Флотилии стойкости» насчитывалось более 40 судов и сотни волонтеров со всего мира.

Израиль заранее выступал с официальными заявлениями, что не позволит флотилии приблизиться к берегам Газы, так как он расценивает подобные действия, как провокацию с целью создания негативного образа вокруг еврейского государства.

Ранее стало известно, что военные операции против судов флотилии, на которой находилась шведская активистка Грета Тунберг, напрямую одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

#в стране и мире #Израиль #волонтеры #активисты #Голодовка
