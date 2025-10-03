МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Автомобиль рухнул в Фонтанку в центре Петербурга

Инцидент произошел рано утром, водителя госпитализировали, его пассажирка погибла до приезда скорой помощи.
Ян Брацкий 2025-10-03 09:08:24
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: Telegram/spb_police78

Легковой автомобиль пробил ограждение и рухнул в воду в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на набережной реки Фонтанки, сообщили в региональном главке МЧС.

«3 октября в 06.22 поступило сообщение <...> Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Автомобиль из воды вытаскивали 20 спасателей и четыре единицы спецтехники. В причинах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

По последним данным, в салоне автомобиля находились два человека. Водитель задержан и доставлен в больницу в состоянии средней тяжести и в алкогольном опьянении. Его пассажирка скончалась на месте ДТП. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #фонтанка #ДТП #Уголовное дело #МЧС России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 