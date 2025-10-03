Автомобиль рухнул в Фонтанку в центре Петербурга

Легковой автомобиль пробил ограждение и рухнул в воду в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на набережной реки Фонтанки, сообщили в региональном главке МЧС.

«3 октября в 06.22 поступило сообщение <...> Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Автомобиль из воды вытаскивали 20 спасателей и четыре единицы спецтехники. В причинах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

По последним данным, в салоне автомобиля находились два человека. Водитель задержан и доставлен в больницу в состоянии средней тяжести и в алкогольном опьянении. Его пассажирка скончалась на месте ДТП. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.