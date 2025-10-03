В Курской области встретили автобус с вернувшимися из плена земляками

Десять жителей Суджанского района Курской области вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Автобус с ними встречали родные и близкие, а также власти региона.

Вернуть курян удалось в ходе долгого и сложного переговорного процесса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Хинштейн.

«Каждый раз пробирает до мурашек, когда видишь, как людей встречают их близкие. Долгие месяцы тревог, ожиданий, боли и переживаний позади», - написал он.

Всех вернувшихся домой сразу же осмотрели медики. Одному из бывших пленников понадобилась госпитализация. Мужчине окажут всю необходимую помощь до полного выздоровления, пообещал Хинштейн.

Для вернувшихся домой долгие месяцы плена стали настоящим испытанием. Кто-то за это время потерял своих родных. Многих боевики ВСУ убили прямо на их глазах. Несмотря на эти страшные события и суровые испытания, жители Курской области выстояли. Одна из них обрела в плену свое счастье, поделился Хинштейн. Она познакомилась с мужчиной, который стал за ней ухаживать.

«Михаил пока остается на территории Украины. Она пообещала, что обязательно будет ждать его дома», - поделился губернатор.

Всех, кому это было необходимо, разместили в пунктах временной дислокации. С курянами уже начали работать представители социальных служб области. Им помогут оформить все необходимые выплаты, восстановить утраченные документы и получить необходимые сертификаты. С людьми также работают психологи. Всех обеспечили едой, одеждой и предметами первой необходимости.