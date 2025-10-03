У самолета из Иркутска в Москву возникли неисправности при взлете

В Иркутске у пассажирского самолета при разгоне по взлетно-посадочной полосе возникли технические неисправности. Об этом рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

Как сообщает ведомство, воздушное судно Airbus-321 следовало в Москву, в аэропорт Шереметьево. Но командир был вынужден принять решение о возвращении.

Самолет благополучно осуществил возврат на место стоянки. Сообщается, что пострадавших нет. По факту произошедшего в данный момент проводится проверка.

В мае сообщалось, что у самолета, который следовал из Иркутска в Киренск, при посадке сломалась стойка шасси, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. К счастью, в тот раз тоже никто не пострадал.