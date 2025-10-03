Россия через Интерпол нашла участника теневой торговли органами

В аэропорту Внуково сотрудники российского бюро Интерпола МВД России, ГУ МВД России по Москве и транспортной полиции задержали депортированного из Турции иностранца. Этого человека разыскивали по обвинению в торговле людьми и участии в теневой торговле органами.

По версии следствия, с 2006 по 2008 год этот человек был членом транснациональной организованной группы, которая торговала людьми для подпольной трансплантологии. В частности, он вместе с сообщниками убедил нескольких россиян приехать в Косово и согласиться на операцию по изъятию почек за деньги. В итоге во время операции в частной клинике в Приштине донорам причинили тяжкие телесные повреждения.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Торговля людьми». По поручению Генпрокуратуры был организован международный розыск фигуранта. Через Интерпол было установлено, что он находится в Турции.

После того как российские полицейские связались с зарубежными партнерами, разыскиваемого человека депортировали из Турции. По прибытии в Москву его задержали.