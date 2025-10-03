МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцов 39-й мотострелковой бригады наградили в зоне спецоперации

Военнослужащие получили медали и знаки отличия.
2025-10-03 05:58:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Воины 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск «Центр» получили госнаграды. Вручение прошло в тыловом районе специальной военной операции, сообщило Минобороны.

Командир 39-й мотострелковой бригады гвардии полковник Денис Полюляк вручил награды военнослужащим за проявленные на поле боя мужество и героизм. Среди наград - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «За отвагу», «За храбрость», «Суворова», а также Георгиевский крест IV степени.

Награжденные военнослужащие провели десятки штурмов и освободили сотни квадратных километров территории. Командир соединения поблагодарил их за работу и выразил признательность от командования группировки.

Ранее замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин наградил раненых бойцов в военном госпитале в Оренбурге. Заместитель главы Минобороны вручил врачам и медсестрам медали «За помощь и милосердие».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #медали #госнаграды #группировка войск «Центр» #знаки отличия
