Новый блэкаут на Запорожской АЭС стал самым продолжительным за 3 года. Десятые сутки станция обслуживается за счет дизель-генераторов. После массированных обстрелов со стороны ВСУ перестала работать последняя из основных высоковольтная линия «Днепровская». Руководство ЗАЭС приняло решение перейти на резервное энергоснабжение.

«У нас там 20 дизель-генераторов. Два из них на момент отключения электроснабжения были в ремонте. Остальные, как только линии отключились, были оперативно запущены и работают в нормальном режиме. Сегодня по завершении ремонта два дизель-генератора вводятся в дежурство. Это значит, что они готовы к работе. На ЗАЭС на данный момент задействовано достаточное количество средств и сил, необходимых для поддержания и обеспечения безопасного состояния АЭС», - рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Это уже десятый раз с начала спецоперации, когда станция обесточена. Еще с апреля 2024 года все шесть реакторов находятся в положении «холодный останов». Системы охлаждения и безопасности - что критически важно для этого объекта - работают на аварийных генераторах. Если и они выйдут из строя, это может привести к неконтролируемому нагреванию ядерного топлива и расплавлению активной зоны реактора. Именно этот процесс привел к трагедии на японской «Фукусиме» в 2011 году.

«После аварии на Фукусиме все операторы, эксплуатирующие реакторы, провели стресс- или краш-тесты для своих блоков. И одно из заключений в анализе фукусимских событий - дизель-генераторы должны обеспечить работу и отвод тепла от реактора в течение не менее 72 часов. Ну а западные СМИ говорят: 72 часа - и все пропало. Это неправда и лукавство. Если долго что-то ломать, каким бы прочным оно ни было, его сломать можно. Поэтому теоретически ситуация, когда мы потеряем все, что можно, - она возможна», - говорит директор ЗАЭС Юрий Черничук.

В «Росатоме» неоднократно сообщали: ВСУ целенаправленно бьют по стратегически важным объектам станции. Специалисты на местах завершили ремонт двух резервных генераторов - безопасность АЭС обеспечена.

«Ситуация контролируема, персонал полностью контролирует все параметры реакторных установок. Мы полностью контролируем радиационный фон на промплощадке, в санитарно-защитной зоне, в зоне наблюдения. Дизель-генераторы работают исправно, два десятка резервных аварийных генераторов в наличии, какая-то часть сейчас находится в работе. Все функции безопасности выполняются», - добавил Черничук.

Глава МАГАТЭ - агентства, которое с международной стороны обязано не допустить трагедии и работать превентивно - выступил с очередным «обеспокоенным» заявлением и охарактеризовал ситуацию как «неустойчивую». Однако вновь публично не называет имен тех, кто несет ответственность за обстрелы. Попытки усмирить киевский режим были, но не привели к успеху.

На прошлой неделе Рафаэль Гросси обсудил проблему безопасности ЗАЭС с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Через три дня - встретился уже с главой МИД Украины Андреем Сибигой на Варшавском форуме по безопасности. По словам Гросси, организация работает над восстановлением внешнего энергоснабжения АЭС.

«Крайне важно восстановить внешнее электроснабжение. Я настоятельно призываю обе стороны сотрудничать с нами и обеспечить проведение необходимых ремонтных работ. Как я неоднократно заявлял, ядерная авария не отвечает ни чьим интересам, и необходимо приложить все усилия для ее предотвращения», - заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Беспокойство Гросси небезосновательно. Переход на дизель-генераторы - это «крайняя линия защиты». Резервные генераторы покрывают все потребности остановленных блоков, но их тоже надо подпитывать и обеспечивать топливный запас. И сейчас главное - восстановить прежнее, основное, энергоснабжение. В атомной энергетике есть такое понятие «защита в глубину» - то есть не одна, а несколько мер надежной работы станции. Цена ядерной аварии слишком высока для всей Европы.