Здание промышленного колледжа обрушилось во Владивостоке

Пострадавших и погибших нет.
Владимир Рубанов 2025-10-03 02:03:03
© Фото: Telegram/sledcom25 © Видео: Telegram/prosecutor_pk

Во Владивостоке обрушилось здание учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи. Это произошло утром. Пострадавших и погибших нет, сообщили в региональной прокуратуре.

Здание колледжа введено в эксплуатацию в 1972 году, отметили в ведомстве. В помещении рухнули железобетонные потолочные перекрытия и обвалилась часть фасада. Обвалились все три этажа, пишет Life.

Часть здания энергетического колледжа на улице Сахалинской обрушилась при строительно-монтажных работах, сообщили в краевом управлении СК. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Следователи работают на месте происшествия.

Доступ на территорию колледжа ограничен. Прокуроры проводят проверку. На место выехал зампрокурора Первомайского района.

В конце сентября Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы. Людей в момент происшествия там не было, никто не пострадал. Детей перевели учиться в другую школу.

#обрушение #Приморский край #Владивосток #колледж
