МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Четыре человека погибли, еще 20 пострадали в ДТП в Туле

Инцидент произошел на Пролетарском мосту, где столкнулись два маршрутных такси и трамвай.
Ян Брацкий 2025-10-31 09:09:22
© Фото: Telegram/mchs71tula © Видео: tula.life/ВКонтакте

Четыре человека погибли, еще 20 получили травмы различной степени тяжести в Туле. Об инциденте сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города. Детей среди погибших и раненых нет», - написал губернатор.

По информации областного главка МЧС России, инцидент произошел рано утром на Пролетарском мосту. Столкнулись два маршрутных такси и трамвай. Удар был такой силы, что автомобили разбросало далеко друг от друга. К месту ДТП незамедлительно выдвинулись спасатели, 12 бригад скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД. Движение в месте аварии затрудненно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

#Тула #Трагедия #ДТП #МЧС России #травмай
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 