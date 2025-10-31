Четыре человека погибли, еще 20 пострадали в ДТП в Туле

Четыре человека погибли, еще 20 получили травмы различной степени тяжести в Туле. Об инциденте сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города. Детей среди погибших и раненых нет», - написал губернатор.

По информации областного главка МЧС России, инцидент произошел рано утром на Пролетарском мосту. Столкнулись два маршрутных такси и трамвай. Удар был такой силы, что автомобили разбросало далеко друг от друга. К месту ДТП незамедлительно выдвинулись спасатели, 12 бригад скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД. Движение в месте аварии затрудненно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.