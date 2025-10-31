МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Дагестане вручили благодарности 34 охотникам за отражение атаки БПЛА

Охотники помогали правоохранителям отражать атаку беспилотников на одно из предприятий Махачкалы 22 октября.
Ян Брацкий 2025-10-31 08:29:53
© Фото: МВД России по Республике Дагестан © Видео: МВД России по Республике Дагестан

Дагестанские полицейские вручили благодарности 34 охотникам, помогавшим отражать атаку украинских ударных беспилотников. Для торжественной церемонии их пригласили в управление МВД по республике.

«Мы собрали вас, чтобы сказать о нашей благодарности вам за то, что вы вместе с нами принимали участие в отражении того нападения. <...> Эти аппараты могут упасть куда угодно, не только на объекты, на которые нацелились», - сказал глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов.

Напомним, беспилотники киевского режима атаковали одно из предприятий в Махачкале 22 октября. По данным Минобороны России, в тот день над республикой были перехвачены восемь БПЛА.

#бпла #Дагестан #Махачкала #МВД
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 