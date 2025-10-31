В Дагестане вручили благодарности 34 охотникам за отражение атаки БПЛА

Дагестанские полицейские вручили благодарности 34 охотникам, помогавшим отражать атаку украинских ударных беспилотников. Для торжественной церемонии их пригласили в управление МВД по республике.

«Мы собрали вас, чтобы сказать о нашей благодарности вам за то, что вы вместе с нами принимали участие в отражении того нападения. <...> Эти аппараты могут упасть куда угодно, не только на объекты, на которые нацелились», - сказал глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов.

Напомним, беспилотники киевского режима атаковали одно из предприятий в Махачкале 22 октября. По данным Минобороны России, в тот день над республикой были перехвачены восемь БПЛА.