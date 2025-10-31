МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Медведев сыграет в четвертьфинале теннисного турнира Masters в Париже

В четвертьфинале Даниилу Медведеву предстоит сразиться с победителем пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - Александр Зверев (Германия).
Ян Брацкий 2025-10-31 07:53:58
© Фото: Federico Pestellini, Keystone Press Agency, Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Париже. В матче против итальянца Лоренцо Сонего Даниил оказался сильнее со счетом 3:6, 7:7 (7:5), 6:4. На выяснение отношений соперники потратили 2 часа 39 минут.

В четвертьфинале Медведеву предстоит сразиться с победителем пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - Александр Зверев (Германия). Напомним, Даниил Медведев является первой ракеткой России и 13-м в общемировом рейтинге.

В сентябре Даниил оказался в центре скандала на прошедшем Открытом чемпионате США. В игре против француза Бенджамина Бозе, которому Даниил уступил, на корт выбежал фотограф. Ему показалось, что матч окончен. Француз в это время подавал и судья позволил ему перебить. Это возмутило Медведева, который поговорил с арбитром на повышенных тонах. В итоге, россиянина оштрафовали на $42,5 тысяч.

#Спорт #Париж #теннис #даниил медведев
