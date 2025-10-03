МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп рассказал, сколько США получили от импортных пошлин

Владимир Рубанов 2025-10-03 01:05:07
© Фото: Federico Gambarini dpa, Global Look Press

США уже заработали более 200 миллиардов долларов на импортных пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп в интервью One America News. Он добавил, что планирует увеличить этот показатель до 1 триллиона в год.

Ставка близка к целевому уровню, и тарифы приносят стране беспрецедентные доходы, сказал глава Белого дома. В итоге пошлины достигнут более триллиона долларов в год.

Тарифная политика второй администрации Дональда Трампа — применение таможенных пошлин в качестве инструмента внешней политики. Введение пошлин началось в феврале 2025 года, с 5 апреля 2025 года начали действовать 10%-ные пошлины на импорт товаров почти из всех стран мира.

Трамп ввел в апреле импортные пошлины в размере до 50% для ряда стран, включая крупных торговых партнеров, таких как Китай (34%), Европейский союз (20%) и Индия (26%). Также он установил минимальный базовый тариф в 10% для всех остальных.

В результате серии взаимных повышений пошлин между США и Китаем были установлены заградительные торговые тарифы, превышающие 100%. После резкого падения мировых рынков Трамп отсрочил введение пошлин и заявил о торговых переговорах с рядом стран.

В мае по результатам консультаций в Женеве представителей США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней начиная с 12 мая пошлин до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР.

В июле президент США подписал указ о введении торговых пошлин в отношении десятков стран в размере от 10% до 41%. Они вступили в силу в августе. Кроме того, начали действовать пошлины на импорт меди в размере 50%. С 27 августа на ввоз товаров из Индии начала действовать дополнительная пошлина в 50% из-за покупок российской нефти.

В сентябре Трамп заявил о  намерении обложить с 1 октября пошлинами лекарства, мебель и тяжелые грузовики

#сша #Дональд Трамп #пошлины #Тарифы #торговля #Импорт
