Пять украинцев погибли, случайно наехав на мины вблизи границы с Белоруссией

Местные жители ехали вдоль границы на автомобиле УАЗ, они изменили маршрут и заехали за предупреждающие знаки, где и наткнулись на взрывное устройство.
Дарья Ситникова 2025-10-31 23:25:37
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

В Житомирской области пять человек погибли и трое получили ранения вблизи границы Украины с Белоруссией при случайном наезде на мины. Об этом сообщили в региональной полиции.

«31 октября в лесных массивах на севере области в результате наезда транспортных средств на взрывные устройства погибли пять человек, еще трое - получили травмы», - указано в материале.

Уточняется, что местные жители на автомобиле УАЗ ехали вдоль границы с целью проведения запланированной вырубки леса. Они изменили маршрут, заехав за предупреждающие знаки, где и наткнулись на взрывное устройство.

В этот же день в лесном массиве произошел схожий инцидент. По предварительным данным, двое мужчин наехали на мину. Один из них был госпитализирован с травмами. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области украинские боевики уничтожили сбросами с беспилотников девять своих же солдат, которые пытались сдаться в плен российским войскам. По данным ведомства, 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ попытались сдаться, девятерых убили украинские дроноводы, троих оставшихся удалось вывести в безопасное место.

#белоруссия #Украина #граница #житомирская область
