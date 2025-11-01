МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Президент особо отметил роль судебных приставов Донбасса и Новороссии.
Владимир Рубанов 2025-11-01 00:05:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником. Президент поблагодарил их за эффективную работу в интересах страны. День судебного пристава отмечается в России 1 ноября.

История института приставов насчитывает много лет, отметил глава государства. В XIX веке, во время крупных реформ в России, они стали важной частью обновленной судебной системы и помогали ей работать. В современной России служба сыграла важную роль в развитии правосудия, укреплении закона и защите конституционных прав, сказал Путин.

Судебные приставы обладают широкими полномочиями и гарантиями. Благодаря накопленному опыту они обеспечивают строгое исполнение решений суда, проводят проверки, участвуют в поиске нарушителей закона. Они помогают пополнять бюджеты и защищают права разных категорий граждан, особенно детей и тех, кто нуждается в особой защите.

«Хочу сегодня отдельно поблагодарить сотрудников, которые добросовестно выполняют свой долг в наших исторических регионах Донбасса и Новороссии, в приграничных городах и поселках со сложной оперативной обстановкой», - сказал российский лидер.

Президент призвал помнить, что в любой ситуации нужно действовать решительно, честно и с уважением к каждому человеку. Дело приставов - быть на стороне закона и справедливости, подчеркнул глава государства.

#Владимир Путин #поздравление #ФССП #Судебные приставы #профессиональный праздник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 