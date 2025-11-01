Владимир Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником. Президент поблагодарил их за эффективную работу в интересах страны. День судебного пристава отмечается в России 1 ноября.

История института приставов насчитывает много лет, отметил глава государства. В XIX веке, во время крупных реформ в России, они стали важной частью обновленной судебной системы и помогали ей работать. В современной России служба сыграла важную роль в развитии правосудия, укреплении закона и защите конституционных прав, сказал Путин.

Судебные приставы обладают широкими полномочиями и гарантиями. Благодаря накопленному опыту они обеспечивают строгое исполнение решений суда, проводят проверки, участвуют в поиске нарушителей закона. Они помогают пополнять бюджеты и защищают права разных категорий граждан, особенно детей и тех, кто нуждается в особой защите.

«Хочу сегодня отдельно поблагодарить сотрудников, которые добросовестно выполняют свой долг в наших исторических регионах Донбасса и Новороссии, в приграничных городах и поселках со сложной оперативной обстановкой», - сказал российский лидер.

Президент призвал помнить, что в любой ситуации нужно действовать решительно, честно и с уважением к каждому человеку. Дело приставов - быть на стороне закона и справедливости, подчеркнул глава государства.