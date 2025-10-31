Против блогера Лизы Миллер возбудили дело об отмывании денег

Следствие подозревает блогера Елизавету Батюту, известную в соцсетях как Лиза Миллер, в уклонении от уплаты налогов и легализации этих денег. Об этом сообщает СК РФ в Telegram-канале.

Против блогера возбуждено уголовное дело. По данным следственного комитета, в 2020-2022 годах Миллер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей. Затем для создания видимости, что деньгами она обладает законно, блогер «отмыла» часть суммы путем финансовых операций.

По данным следствия, девушка сейчас находится заграницей. В ближайшее время следователи СК предъявят ей заочное обвинение и объявят в розыск.

Лиза Миллер позиционировала себя как «самая успешная бизнес-мама в Instagram*» (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ). Она вела курсы по ведению бизнеса и продвижению в социальных сетях. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.