Лукашенко: «вонючая Европа» будет платить Белоруссии за свежий воздух

Вместо того чтобы платить республике, Европа «душит» санкциями, заметил белорусский лидер.
Гоар Хачатурян 2025-10-31 18:18:18
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что Европа не умеет бережно относиться к лесам, поэтому не исключено, что в будущем ей придется платить республике за чистый воздух. Об этом он сказал во время посещения Березинского биосферного заповедника 31 октября, передает БелТА.

«Это - будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в Белоруссии с этим нет проблем, потому что существует политика сохранения природных ресурсов. В стране чистый воздух, так как люди бережно относятся к сохранившимся зеленым массивам и болотам, подчеркнул президент.

Вместо того чтобы платить республике, Европейский союз «душит» санкциями. Белорусский лидер счел это неправильным и сказал, что «недалек тот час, когда они будут за воздух платить».

#белоруссия #Европа #Александр Лукашенко #чистый воздух #лесные массивы
