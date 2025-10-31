МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Агент Гены из «Универа» опроверг слухи о грозящей ему ампутации

Андрей Свиридов сейчас снимается в очередном сезоне сериала «СашаТаня».
Екатерина Пономарева 2025-10-31 16:29:42
© Фото: VK/id26900991

Макс Горский, представитель актера Андрея Свиридова, который сыграл телохранителя Гену в сериалах «Универ» и «СашаТаня», опроверг появившуюся ранее информацию, что актеру грозит ампутация стопы. Об этом он рассказал aif.ru.

Некоторые источники распространяли данные, что из-за осложнений с диабетом Андрею Свиридову, возможно, предстоит ампутация стопы. По словам его агента, такая ситуация была пять лет назад. Тогда врачи говорили о вероятности ампутации, но диагноз не подтвердился. Горский добавил, что никакую стопу актеру не удаляли.

Сейчас актер Андрей Свиридов снимается в очередном сезоне сериала «СашаТаня», рассказал его представитель. Артист продолжает активно работать.

#актер #свиридов #Универ #СашаТаня
