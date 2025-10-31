У экс-мэра Владивостока Николаева изъяли активы на 1 млрд рублей

Ленинский районный суд Владивостока изъял у бывшего мэра Владимира Николаева и его соответчиков активы на 1 млрд рублей, сообщает РИА Новости. Это второй такой иск Генпрокуратуры в отношении Николаева, его матери и других лиц.

Ранее, в июле, суд взыскал с семьи экс-мэра более 590 млн рублей. По первому иску суд обратил в доход государства имущество самого Николаева, его сестры и матери. Адвокат Александр Бондаренко сообщил, что подана жалоба на судебное решение.

В федеральную собственность был обращен 821 объект недвижимости. Среди конфискованного имущества - комплекс санатория «Амурский залив», апарт-отель «Магнум» и 12 земельных участков.

Николаев был главой администрации Владивостока с 2004 по 2008 год и владеет рядом компаний в городе. В феврале 2007 года Приморская прокуратура возбудила против него уголовные дела по факту злоупотребления и превышения должностных полномочий.

Суд пришел к выводу, что Николаев оплачивал из городского бюджета личную охрану и милицейское сопровождение автомобиля. Кроме того, он незаконно выделил частным лицам четыре участка земли.

Ущерб городскому бюджету составил порядка 17 млн рублей. В декабре 2007 года суд приговорил Николаева к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в силу в феврале 2008-го.

В сентябре того же года суд заменил условное наказание Николаеву на реальное за неявку на регистрацию. Экс-мэр прислал заявление о лечении в Таиланде. Через 10 лет он вернулся в Россию и занялся бизнесом, основав фонд в Приморье.