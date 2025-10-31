Штурмовики с тяжелыми ранения смогли взять в плен украинских военных

Осенью 2023 года на одном из самых сложных направлений - Краснолиманском в ДНР - группа из 10 человек под командованием Героя России Валерия Енина с позывным Пожар готовилась к стремительному штурму. Но бойцы попали под минометный обстрел. Тяжело раненные, Пожар и его боевой товарищ Антон Марьянов с позывным Химик все же смогли расчистить вражеские блиндажи и высвободились, к тому же взяв в плен двух боевиков ВСУ.

«Обоих ранило, Антон был от меня слева, и осколки - они все в него прилетели», - рассказал Пожар в эфире программы «Ищу своих» на «Звезде».

Химику досталось больше всего - его ранили трижды. В бойца попало три «штыря» (самодельные боеприпасы ВСУ) - в шею, плечо и под колено. В таком состоянии он нейтрализовал два дота (долговременные огневые точки) и продвинулся дальше.

«Я взял двоих в плен, доложил Пожару, что я "откатываюсь", что у меня там люди остаются. Так как я был трижды раненный и погодные условия были плохие, как говорится у нас, чтобы мне не "вытечь", пережгутовал себе ногу и стал выходить назад с двумя пленными», - поделился Химик.

Со слов Пожара и Химика, этот отряд ВСУ добровольно не сдавался в плен - дело практически дошло до рукопашного боя, противник яростно пытался отбить позицию. Однако российские военнослужащие не из тех, кто сдается.