Atlantic: Рубио и Хегсет переехали на военные базы США после убийства Кирка

Высшие должностные лица США, такие как госсекретарь Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет, после убийства консервативного активиста Чарли Кирка переезжают из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона в целях безопасности. Об этом сообщает Atlantic.

Известно, что на военные базы также переехали министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл, а также «еще один высокопоставленный чиновник Белого дома», чье имя газета не называет из-за «иностранной угрозы».

«Стивен Миллер (советник президента США по внутренней безопасности. – Прим. ред.) вскоре присоединился к растущему списку высокопоставленных политических назначенцев администрации Трампа - по нашим подсчетам, их не менее шести, проживающих на военных объектах в окрестностях Вашингтона, где они защищены не только от потенциального насилия, но и от протестов», - говорится в материале издания.

Уточняется, что Рубио и Хегсет живут в «генеральском квартале» в Форт Макнейр, военном анклаве на берегу реки Анакостия. Издание подчеркивает, что переехавшие на военные базы госслужащие могут положиться на ВС США для «усиления своей личной безопасности». Однако из-за этого теперь не хватает жилья высшим офицерам государства.

Напомним, что Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в университете штата Юта. После того, как его смерть была подтверждена, президент США Дональд Трамп пообещал наказать всех причастных к убийству консервативного активиста.

Посол России в США Александр Дарчиев выразил соболезнования в связи с убийством Чарли Кирка его соратнице Анне Паулине Луне, конгрессвумен от республиканской партии. Также в разговоре со «Звездой» официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что убийство Кирка показывает истинное отношение Запада к журналистам. По ее словам, активиста застрелили в тот момент, когда он отстаивал свою точку зрения.