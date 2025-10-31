МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Atlantic: Рубио и Хегсет переехали на военные базы США после убийства Кирка

Известно, что на военные базы также переехали министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и министр армии Дэниел Дрисколл.
Виктория Бокий 2025-10-31 00:54:29
© Фото: CNP AdMedia, Globallookpress

Высшие должностные лица США, такие как госсекретарь Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет, после убийства консервативного активиста Чарли Кирка переезжают из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона в целях безопасности. Об этом сообщает Atlantic.

Известно, что на военные базы также переехали министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл, а также «еще один высокопоставленный чиновник Белого дома», чье имя газета не называет из-за «иностранной угрозы».

«Стивен Миллер (советник президента США по внутренней безопасности. – Прим. ред.) вскоре присоединился к растущему списку высокопоставленных политических назначенцев администрации Трампа - по нашим подсчетам, их не менее шести, проживающих на военных объектах в окрестностях Вашингтона, где они защищены не только от потенциального насилия, но и от протестов», - говорится в материале издания.

Уточняется, что Рубио и Хегсет живут в «генеральском квартале» в Форт Макнейр, военном анклаве на берегу реки Анакостия. Издание подчеркивает, что переехавшие на военные базы госслужащие могут положиться на ВС США для «усиления своей личной безопасности». Однако из-за этого теперь не хватает жилья высшим офицерам государства.

Напомним, что Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в университете штата Юта. После того, как его смерть была подтверждена, президент США Дональд Трамп пообещал наказать всех причастных к убийству консервативного активиста.

Посол России в США Александр Дарчиев выразил соболезнования в связи с убийством Чарли Кирка его соратнице Анне Паулине Луне, конгрессвумен от республиканской партии. Также в разговоре со «Звездой» официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что убийство Кирка показывает истинное отношение Запада к журналистам. По ее словам, активиста застрелили в тот момент, когда он отстаивал свою точку зрения.

#сша #Военные базы #переезд #Марко Рубио #Пит Хегсет #Чарли Кирк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 